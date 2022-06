Rettore e Tancredi, dal 10 giugno il singolo estivo ‘Faccio da me’

[CS] Rettore – icona indiscussa, artista che ha firmato (e segnato) un pezzo di storia della musica italiana – e Tancredi – cantautore, 20 anni, capace di trasmettere nelle sue canzoni verità ed emozioni forti ma con attenzione ad un sound anni 80/90, ex concorrente di Amici 20 – sono la coppia inedita del nuovo singolo Faccio da me, in uscita venerdì 10 giugno, due generazioni a confronto unite dal tema e dal sound del brano.

Il brano, con il carattere della disco music, reinterpretato ai giorni nostri, è prodotto da Luca Chiaravalli e Giordano Colombo ed è un inno all’emancipazione, alla libertà di vivere la sessualità come meglio si crede senza tabù, espresso con divertimento e senza malizia

Curiosa, irrequieta, ironica, spregiudicata, ribelle, provocante, provocatoria, in grado di unire pop, rock, sonorità disco e persino ska, Donatella Rettore o più semplicemente Rettore, è una cantante, cantautrice e attrice italiana. Uno spirito libero che ha pubblicato negli oltre 40 anni di carriera 19 album e venduto oltre 27 milioni di dischi nel mondo. Quest’anno ha partecipato in gara al Festival di Sanremo, insieme alla cantautrice Ditonellapiaga con Chimica ( Disco di Platino).

Tancredi, 21 anni, dopo la partecipazione ad Amici 20, ha pubblicato l’EP Iride a maggio 2021 (oltre 46 milioni di streaming) che contiene il singolo Las Vegas, certificato Doppio Platino con oltre 40 milioni di streaming. Il suo ultimo album è Paranoie e il suo singolo Isole è la colonna sonora della nuova serie tv Netflix Di4ri.