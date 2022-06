Malavedo, il nuovo singolo è ‘Giunone’ dal 10 giugno: “La chiave del vero amore”

Venerdì 10 giugno esce in digitale Giunone, il nuovo singolo dell’artista lecchese Malavedo che, dopo Passi rotti, prosegue il viaggio spirituale alla ricerca di se stesso e alla scoperta del suo sogno. Il brano nasce grazie alla produzione di Andrea Cattaldo, Riccardo Maria Colombo, Davide Caldana e il contributo di Giovanni Colombo ai Phaser Studios di Seveso (MB), è ed realizzato con con il sostegno di Italia Music Lab.

“Giunone parla attraverso il vento, lei che è un tornado di emozioni dell’anima, lascia libero l’amato di seguire il proprio destino, certa del suo ritorno – spiega l’artista – È qui che risiede la chiave del vero amore: saper restare a distanza, in certe occasioni, mantenendo vivo il sentimento attraverso il pensiero“.

Giunone simboleggia l’incontro speciale con il vero amore, che induce l’artista ad esprimere i suoi sentimenti più puri in un brano romantico; lei è la più importante divinità femminile, moglie di Giove e generatrice di vita – fuoco che brucia – e che scalda l’anima di chi è alle prese con una strada tortuosa e complicata verso un’ambizione travolgente, alleviando le sue sofferenze.

Chitarre dreamy e un groove magnetico accompagnano la narrazione di questo incontro, impossibile da dimenticare con un ritornello super pop e catchy. Il singolo è la tappa intermedia che accompagna l’ascoltatore all’EP, che uscirà a fine mese. In occasione della release Malavedo si esibirà proprio il 10 giugno per la rassegna RASTER @ Cascina Merlata alle ore 21 per celebrare l’uscita del nuovo singolo e anticipare altri brani dell’EP. L’ingresso è gratuito.