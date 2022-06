Gaudiano, esce il 10 giugno il singolo ‘100 Kg di piume’ e a luglio l’album

Dopo Oltre le onde, venerdì 10 giugno esce in radio e in digitale 100 Kg di piume (Epic/Sony Music), il nuovo singolo di Gaudiano che anticipa il nuovo progetto discografico L’ultimo fiore, da venerdì 08 luglio. Il brano in uscita è un pezzo d’amore carico di energia, perfetto per l’estate ormai alle porte. Il pezzo, caratterizzato da un groove funky che strizza l’occhio alla musica anni ‘80, è il racconto dei sentimenti eterogenei che possiamo provare nei confronti di noi stessi e del nostro passato.

«100 KG DI PIUME è la mia personale risposta al richiamo del funk. Nasce dalla necessità di esorcizzare il rapporto con il mio corpo, che nel corso del tempo ha condizionato molto le mie relazioni – racconta Gaudiano – Ultimamente amare una persona mi ha insegnato ad amare me stesso: quei centoventi chili ormai stanno diventando un Luca del passato e il vento se li sta portando via come se fossero piume, al ritmo di questa canzone che alimenta in me la voglia di sentirmi leggero e ballare».

L’ultimo fiore, il nuovo progetto discografico del cantautore, si presenta come la sintesi perfetta del percorso di maturazione e crescita artista intrapreso nell’ultimo anno. Appassionato ed instancabile, l’artista non ha infatti mai smesso di mettersi alla prova abbracciando anche strade nuove e sonorità eterogenee, dimostrando di non aver paura di osare e di saper rinnovare la propria identità musicale pur senza snaturare se stesso.