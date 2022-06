Da Amici a Radio Subasio: Alex protagonista di Subasio Music Club

Alex, finalista di Amici 21, lunedì 13 giugno a partire dalle 21:00 sarà protagonista di Subasio Music Club. Uno dei primi live dalla conclusione del talent sarà tutto per gli ascoltatori di Radio Subasio, chiamati ad ascoltarlo in simulcast in Fm e in streaming su radiosubasio.it ed anche vederlo sulla pagina Facebook dell’emittente.

Un piacere per tutti, ma soprattutto per i 50 fortunati fan che, pur non potendo essere fisicamente in studio, potranno interagire con lui in video-collegamento da casa, seguendone la performance “in prima fila” e ponendo domande, al pari della conduttrice Katia Giuliani.

E di domande Alex ne suscita parecchie, visto che all’indubbia bravura unisce un carattere schivo ed un’aria tenebrosa, illuminata raramente da qualche sorriso, da amplificarne il fascino. Caratteristiche derivanti da un percorso personale e di studio che gli hanno fatto sperimentare la vita in Italia e in Inghilterra, arricchendone il bagaglio culturale e musicale – si è diplomato al College a Cambridge e ha frequentato a Londra il prestigioso BIMM Institute – poi riversato nelle sue canzoni.

Per far parte della rosa dei fortunati collegati da remoto, compilare il form pubblicato su www.radiosubasio.it entro l’8 giugno, indicando anche la domanda che si vuole porre all’artista. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare