Anna, dal 17 giugno il primo EP ‘Lista 47’ anticipato dal singolo ‘Gasolina’

Si intitola Lista 47 (Virgin Records /Universal Music Italia) il primo EP di Anna, disponibile a partire da venerdì 17 giugno anticipato dai singolo Gasolina e 3 di cuori in collaborazione con il rapper multiplatino Lazza. Il disco si preannuncia come una grande festa dalle atmosfere pop e coloratissime. Non a caso, la cover, come tutta la comunicazione, presenta tinta rosa shocking mentre l’artista è ritratta al telefono nella sua camera mentre sta chiamando le amiche per il “suo” party, ingresso rigorosamente in lista e dress code che deve prevedere almeno un elemento rosa.

Anna però è innanzitutto una rapper, pronta a rivoluzionare la scena urban italiana dominata soprattutto da artisti maschili. Il suo flow è accattivante, a volte duro e crudo e le sonorità sono hip-hop, a cavallo tra la trap/drill e i ritmi più caraibici e party. Lo stile di scrittura è leggero ma pungente, talvolta intimo ma sempre sincero

Anna vanta già numeri da artista affermata con oltre 471 milioni di stream totali che l’hanno portata ai vertici delle classifiche italiane e oltre 57 milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip.