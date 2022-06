Nasce ‘L’angolino del Musazzi’, primo ospite Francesco Chiofalo

Da lunedì 6 giugno alle ore 20.00, il content creator milanese Stefano Musazzi, torna sul suo canale YouTube con un nuovo e avvincente format: L’angolino del Musazzi. Il nuovo programma, interamente ideato e scritto da Stefano Musazzi, prende ispirazione dai più grandi intervistatori del panorama televisivo ma portando con sé quella ventata di freschezza un po’ di sano sarcasmo.

«L’idea – afferma il Musazzi – parte dal fatto di voler capire se le persone che vediamo quotidianamente esposte su i social, “ci fanno o ci sono” e una volta capito questo, l’intervista sarà improntata verso l’ironia, senza far mancare il tono scanzonato». Stefano Musazzi, nelle vesti d’intervistatore metterà alla “prova” il proprio ospite con dieci domande, tre di queste scelte dai suoi followers, che potranno scatenare la loro creatività con i protagonisti dello showbiz italiano e non solo.

Infatti, nell’Angolino del Musazzi siederanno anche professionisti come Cristina Fogazzi, conosciuta dal pubblico come Estetista Cinica, che da sempre si occupa del benessere delle donne con grande professionalità e simpatia. Primo ospite Francesco Chiofalo che, alla domanda del Musazzi su cosa farà tra dieci anni, risponde senza un minimo di titubanza: «Probabilmente entrerò in politica!».

Tra gli ospiti presenti nel nuovo talk del Musazzi: Gordon, Denis Dosio, Antonella Fiordelisi e molti altri; insomma il Musazzi nella sua nuova avventura cercherà di accontentare un po’ tutti e perché no, magari far calare la maschera ad uno di loro.