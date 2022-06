Quarto Grado, 03 giugno 2022: anticipazioni puntata, casi Pedrazzini e Resinovich

Venerdì 3 giugno, alle ore 21.25, su Rete4, nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre la puntata con il caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato esanime in un pozzo vicino a casa, la sera dell’11 maggio, a Toano (Reggio Emilia). I tre familiari indagati per la morte – il genero Riccardo Guida, la figlia Silvia Pedrazzini, la moglie Marta Ghilardini – sono stati scarcerati. Gli inquirenti, intanto, investigano per capire come Pedrazzini sia finito nel pozzo: morte accidentale o no?

Al centro della serata anche l’enigma sulla morte di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio scorso. Le indagini proseguono, anche se gli interrogativi restano gli stessi: omicidio o suicidio? Gli elementi raccolti i non sono in grado di dirimere il giallo. Gli inquirenti continuano ad indagare per sequestro di persona a carico di ignoti, anche perché sia il marito Sebastiano Visintin, sia l’amico speciale Claudio Sterpin sembrano avere alibi di ferro.

Quarto Grado conferma l’intervento di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo. Sempre presente lo stretto rapporto tra Quarto Grado ai suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.