Michele Bravi annuncia gli show estivi, dal 23 luglio lo ‘Zodiaco Tour’ DATE & INFO

[CS] Michele Bravi annuncia le date della tournée estiva Zodiaco Tour che prende il nome dall’ultimo singolo del cantautore, Zodiaco. “La connessione tra quello che succede in cielo e quello che succede in terra è un mistero antico. – racconta l’artista – L’uomo per convenzione e forse necessità ha diviso il cielo in 12 parti, ognuna di queste parti tesa a raccontare una costellazione, principalmente una costellazione di animali (toro, ariete, pesci…). Da qui ZODIACO, il percorso degli animali intorno al cielo“.

Il tour estivo, prodotto da Vivo Concerti, partirà sabato 23 luglio da Ortona (CH) per concludersi a Busca (CN), sabato 3 settembre (biglietti su www.vivoconcerti.com). Qui le date dello Zodiaco Tour:

Sabato 23 luglio Ortona (CH) Piazza del Teatro Tosti

Piazza del Teatro Tosti Martedì 26 luglio Treviso Suoni di Marca, Mura di Treviso

Suoni di Marca, Mura di Treviso Sabato 30 luglio Trento Trento Summer Festival, Piazza Duomo

Trento Summer Festival, Piazza Duomo Martedì 16 agosto Marina di Pisa (PI) Piazza Delle Baleari

Piazza Delle Baleari Giovedì 1 settembre Santa Marinella (RM) Castello Di Santa Severa

Castello Di Santa Severa Sabato 3 settembre Busca (CN) Suoni dal Monviso, Parco Dell’Ingenio

Suoni dal Monviso, Parco Dell’Ingenio