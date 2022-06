Blanco, dal 3 giugno il nuovo singolo è ‘Nostalgia’

[CS] Nostalgia è il nuovo attesissimo singolo di BLANCO, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 giugno per Island Records /Universal Music Italia. BLANCO torna con un brano che ancora una volta riesce a immortalare il caos disordinato e contradditorio dell’amore.

In Nostalgia convivono rabbia e malinconia, carnalità e delicatezza, slancio e insicurezza: stati d’animo che prendono vita grazie alla vocalità di Riccardo, un graffio trasparente in grado di contenere molteplici strati emotivi e di trasmetterli con grande immediatezza ad un pubblico sempre più ampio e trasversale. La produzione di Michelangelo valorizza le linee melodiche caratterizzanti e personali di Nostalgia, un brano che riconferma l’incredibile talento del giovane artista.

Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, in poco più di un anno ha totalizzato oltre 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali collezionando 38 dischi di platino e 5 dischi d’oro. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il BLU CELESTE TOUR, interamente SOLD OUT, ha polverizzato in meno di 72 ore oltre 300mila venduti, rendendo Blanco un fenomeno inarrestabile.