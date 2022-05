Rhove, dall’8 giugno l’EP di debutto ‘Provinciale’

Rivelazione della musica italiana, Rhove ha annunciato l’uscita del suo EP di debutto, intitolato Provinciale, prevista per l’8 giugno (Milano Ovest/Virgin Records – Universal Music Italia). L’annuncio è arrivato a sorpresa poco dopo la pubblicazione dell’ultimo freestyle, La province #2, che ha raggiunto la seconda posizione su Spotify Italia (dietro Shakerando) e che in pochi giorni conta già oltre 1 milione di visualizzazioni. Il brano, seguito di La province #1 (Disco d’Oro), vede Rhove circondato dagli amici, che lui chiama affettuosamente ‘famiglia’.

“È così che siamo, non veniamo da Milano. Siamo ragazzi di provincia e non faremo mai guerra con nessuno. Il mio primo EP l’ho voluto chiamare con un nome che rappresentasse me e tutta la mia cerchia. PROVINCIALE uscirà l’8 giugno. Pronti la zonee?!! OKE! C’est la FAMIGLIA”, ha comunicato Rhove sul profilo Instagram postando una foto che lo ritrae mentre sventola una bandiera con scritto il titolo e la data di uscita del suo progetto discografico di debutto.

Nel mentre si festeggia il successo della hit Shakerando, per la sesta settimana consecutiva alla prima posizione della classifica singoli italiana (FIMI). “Sono felicissimo che le mie canzoni stiano funzionando, anche perché stiamo cercando di mandare un messaggio positivo a tutti i ragazzi di provincia e non. – spiega l’artista – Faccio parte di questa realtà che finora è sempre stata ignorata. Attraverso la mia musica voglio poter dire a tutti i miei coetanei che qualsiasi cosa in cui credono, è possibile. Bisogna puntare in alto, sempre. Non bisogno omologarsi o farsi schiacciare da standard e cliché. Dando il massimo di noi stessi, ogni obiettivo e traguardo diventa finalmente raggiungibile”.

Ad oggi Rhove conta oltre 271 milioni di stream totali (e in costante aumento) e 80 milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip, che stanno facendo tendenza fra le nuove generazioni (e non solo).