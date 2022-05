The Queen: la Favola, lo speciale dedicato alla regina Elisabetta su LA5

[CS] The Queen: la Favola, in onda martedì 31 maggio, in prima serata su LA5, è dedicato ai 70 anni di regno di Elisabetta II, vera icona pop, con il racconto delle sue incredibili residenze e delle sue grandi passioni, fino a giungere agli eventi legati al Giubileo di Platino.

Lo speciale a cura dell’esperta di costume, jetset, politica internazionale e dinastie reali Lavinia Orefici, prodotto dalla testata giornalistica TGCom24, narra la fiaba dell’ultima grande Regina della storia, ponte che unisce passato e futuro del Regno Unito, e unica figura che ancora oggi rappresenta universalmente l’idea di monarchia.

Al termine del programma, la serata prosegue con lo Speciale TG5 Queen Elizabeth, l’Intramontabile. Condotto da Dario Maltese, è intitolato alla Queen of The United Kingdom and 14 other Commonwealth realms. Nel corso della puntata – ospiti, in collegamento da Londra, l’imprenditrice Sofia Barattieri e, da New York, il giornalista Stefano Tonchi -, la vita della Sovrana, dedicata al suo amato Paese, e la celebrazione dell’ultima monarca globale.