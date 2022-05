Deddy, al via il 18 giugno ‘Luci Addosso Summer Tour’ DATE & INFO BIGLIETTI

Deddy, fra gli artisti più amati di Amici 20, annuncia le date estive del Luci Addosso Summer Tour, in partenza dal 18 giugno. Gli show, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, saranno un’ulteriore occasione per ascoltare live i brani contenuti negli album Il Cielo Contromano su Giove, uscito per Warner Music debuttando sul podio della classifica ufficiale album FIMI/ Gfk, e Il Cielo Contromano (disco di platino).

Di seguito le date annunciate:

18 giugno Scandiano (RE) FestivaLOVE

(RE) FestivaLOVE 24 giugno Lecce Palasummer

Palasummer 9 luglio Gravina di Catania (CT) Terre di Sicilia in FEST

(CT) Terre di Sicilia in FEST 28 luglio Fidenza (PR) Fidenza Village Summer Festival

(PR) Fidenza Village Summer Festival 27 agosto Santa Marinella (RM) Castello di Santa Severa

(RM) Castello di Santa Severa

I biglietti per la data di Santa Marinella (RM) sono disponibili da lunedì 30 maggio alle ore 14.00 mentre quelli della data di Gravina di Catania (CT) sono disponibili da martedì 31 maggio alle ore 12:00. Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.