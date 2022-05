Chiara Galiazzo, in digitale il nuovo singolo ‘Un’estate fa’ e dal 21 giugno i live

Chiara Galiazzo riparte da Un’estate fa, reinterpretazione personale del celebre brano in digitale dal 27 maggio. E il brano anticipa il tour estivo Un’estate fa – live 2022, al via il 21 giugno con uno speciale evento a Los Angeles dove Chiara si esibirà all’Istituto Italiano di Cultura in occasione della Festa della Musica.

“Nel libro culto Alta fedeltà Nick Hornby scrive “La musica sentimentale ha un grande potere: ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi, contemporaneamente, nostalgia e speranza’’. Quanto è vero. – racconta Chiara – Mai come negli ultimi due anni mi è capitato di ripensare al tempo in cui tutto sembrava possibile, agli anni della mia adolescenza, delle esperienze nuove, dei primi amori.

Ho riascoltato la mia personale colonna sonora di quegli anni e non ho dovuto pensare troppo a quello che volevo fare: avevo voglia di far rivivere quelle canzoni a me tanto care e penso che quest’ estate in cui la musica sta ripartendo sia il momento giusto. Ho scelto di reinterpretare Un’estate fa e di dare questo titolo al mio live estivo perché dagli anni ’70 questo brano rappresenta magnificamente la dolcezza della nostalgia con cui pensiamo alle estati della nostra vita e l’emozione con cui attendiamo quella che arriverà.”

Di seguito le prime date di Un’estate fa – live 2022, prodotto e organizzato da Baobab Music & Ethics, il calendario è in costante aggiornamento:

21 giugno Los Angeles , Istituto Italiano di Cultura

, Istituto Italiano di Cultura 26 giugno Lagorai (TN), Lagorai D’incanto

(TN), Lagorai D’incanto 02 luglio Mansue’ (TV), Piazza F. Dall’Ongaro

(TV), Piazza F. Dall’Ongaro 17 luglio Marano Machesano (CS), Piazza Del Carmine

(CS), Piazza Del Carmine 23 luglio Monte Avena (BL), Dolomiti Arena