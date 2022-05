Lo Stato Sociale, annunciata la ristampa del disco di debutto ‘Turisti della democrazia’

Nel decimo anniversario di Turisti della democrazia, Lo Stato Sociale annuncia la ristampa in edizione limitata e autografata del mitico album d’esordio, la cui release è prevista per il prossimo 17 giugno. Il disco viene rilasciato in doppio vinile colorato, con una serie di novità assolute nella tracklist, impreziosito dalle illustrazioni originali stampate su gatefold in cartone.

La nuova edizione comprende per la prima volta su vinile tutti i brani dell’EP Amore ai tempi dell’Ikea, oltre alle bonus track presenti nell’edizione deluxe del 2013 di Turisti della democrazia. Ulteriori novità si trovano sul lato D, che ospita una selezione di sorprendenti esecuzioni live, tra cui l’iconica versione di Pop con Max Collini e lo Gnu Quartet, l’inedito Olof Palme è morto per noi? e l’emozionante cover di Summer On A Solitary Beach del maestro Franco Battiato, rubata dall’ultimo concerto dell’assurdo tour generato da quel disco.

Matteo Costa Romagnoli, produttore del disco, fu il primo a credere nei “regaz” e in questo lavoro: «“Turisti della democrazia” rappresenta per me uno dei dischi più importanti del suo tempo, con testi così avanti da imbarazzare tutt’ora, altri capaci di raccontare il presente meglio delle canzoni d’oggi».

DI seguito gli appuntamenti live di TURISTI DELLA DEMOCRAZIA DIECI ANNI DOPO (in aggiornamento):

17 giugno Sherwood Festival PADOVA

16 luglio Parco Schuster Fest ROMA