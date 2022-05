Margherita Vicario, il singolo estivo ‘Onde’ e il tour nelle arene

Da venerdì 27 maggio è in radio e digitale Onde (Island Records/Universal Music), nuovo singolo di Margherita Vicario che si prepara anche alla leg estiva del tour. E il brano non poteva che essere in pieno mood stagionale, una summer hit che è una corsa verso il mare lontano dai cliché della vita quotidiana. Il sound chill e trascinante è la colonna sonora perfetta per quelle fughe verso la spiaggia con il volume al massimo e il braccio fuori dal finestrino.

Onde non potrà certo mancare nella setlist delle prossime date live di Margherita Vicario, che si esibirà nelle arene più belle d’Italia con il TOUR ESTATE 2022 (biglietti sul sito www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati). Ecco gli appuntamenti in calendario:

18 giugno BOLOGNA – NOVA FESTIVAL 2022

1 luglio PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

2 luglio PERUGIA – UMBRIA CHE SPACCA

13 luglio TORINO – FLOWERS FESTIVAL

22 luglio SANTA MARINELLA (RM) – LAZIOSOUND FESTIVAL

24 luglio BERGAMO – BERGAMO SUMMER MUSIC

12 agosto BUDAPEST (HU) – SZIGET FESTIVAL

21 agosto VALLE DEI TEMPLI (AG) – LIGHTBLUE FESTIVAL

28 agosto PRATO – SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO

31 agosto PALERMO – BEAT FULL FESTIVAL