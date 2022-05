AirPlay Radio: Elisa sul podio, Coez e Ultimo fra le più alte nuove entrate

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 20.2022 (dal 20 al 26 maggio 2022) che vede As It Was di Harry Styles confermarsi al comando seguito da Litoranea di Elisa con Matilda De Angelis (+12) e About Damn Time di Lizzo (terza, +5). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione c’è Bagno a mezzanotte di Elodie (-2) che precede No Stress di Marco Mengoni (stabile al quinto posto), Propaganda di Fabri Fibra feat. Colapesce Dimartino (sesto posto, -3) e 5 Gocce di Irama feat. Rkomi (settimi, -1). Completano la Top Ten I Love You Baby di Jovanotti & Sixpm (ottava posizione, -1), Fortuna di Ghali (nono posto, -5) e Shakerando di Rhove (stabile al decimo posto).

Le tre più alte nuove entrate sono: Essere liberi di Coez (posizione 26), Superstar di Darin (posizione 29) e Vieni nel mio cuore di Ultimo (posizione 49). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl]