MI AMI Festival, la line up e le informazioni per la tre giorni di musica

Torna, dopo due rinvii a causa dell’emergenza sanitaria, il MI AMI Festival la cui edizione numero sedici va in scena il 27-28-29 maggio nella cornice del parco dell’Idroscalo. Il festival organizzato da Rockit.it propone per il 2022 il claim Umano irrazionale, magico animale: l’esplicitazione della voglia di tornare ad esserci come comunità, riscoprendo attraverso la festa l’animale che ci portiamo dentro, indagando il sogno e la magia in opposizione al dominio del (dis)umano. Il tutto reso vivido nel manifesto realizzato dalla giovane illustratrice Costanza Starrabba.

Tre giornate, quattro palchi e oltre novanta artisti promettono di regalare una tre giorni dalla lineup variegata che cerca, come di consueto, di scattare una fotografia in movimento della scena musicale contemporanea. Gli ultimi act che completano la lista delle presenze sono Lo Stato Sociale, che ha scelto il MI AMI per festeggiare il decennale di Turisti della Democrazia sullo stesso palco dove quel disco trovò la sua prima consacrazione; la band culto della nuova scena punk rock m-emo italiana La Sad con Theo, Fiks e Plant; Gemello, Naska e Simone Panetti.

Ma tra i nomi attesi ci sono anche Alan Sorrenti, Meg, La Rappresentante di Lista,Giorgio Poi, Venerus, De Leo, Tutti Fenomeni e Ketama126 op X. Fondamentali anche gli artisti gen Z che già stanno conquistandosi gli airplay: BigMama, BNKR44, Tredici Pietro, Novelo, Giuse The Lizia, Ibisco, gIANMARIA, Assurditè fra gli altri.

Per la prima volta nella storia del festival, la line up del main stage di domenica 29 maggio sarà curata in collaborazione con i Nu Genea. Un vero e proprio progetto di direzione artistica congiunta – chiamato Nu Genea Invite – che vede la formazione napoletana, headliner del palco in full band, coinvolgere il fenomeno disco-pop parigino L’Impératrice e la formazione psichedelica olandese YĪN YĪN. Una prima volta importante per il MI AMI, che ospiterà sui propri palchi delle band straniere.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Biglietti e abbonamenti sono in vendita su Dice al prezzo di 34€ + dp. Abbonamenti per la tre giorni a 80€ +dp.

COME ARRIVARE

Oltre all’auto e ai mezzi pubblici (linea 73 e linea notturna 188), anche quest’anno è possibile arrivare al MI AMI con la navetta gratuita, che farà avanti e indietro tra via Azzurri d’Italia e il Circolo Magnolia (i dettagli e gli orari saranno presto disponibili sul sito). Per ulteriori info e orari: https:// www.miamifestival.it/2022/come-arrivare.php