Anzj, ‘Notti di maggio’ è il nuovo singolo del cantautore milanese

Notti di maggio (Columbia Records/Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Anzj, giovane artista e produttore musicale milanese, in digitale da venerdì 27 maggio. Nel brano, l’artista fa i conti con se stesso e con i cambiamenti che sta vivendo in un un mese per lui particolare, di transizione. Il clima non è particolarmente caldo o freddo, semplicemente si sta bene ed è proprio in questa sensazione di benessere che l’artista viene catturato dai suoi pensieri e dalla necessità di attribuirsi un’identità, che potrà rendere sempre più forte nel tempo.

Il ritornello rappresenta un momento intimo e profondo del brano: un dialogo interiore, nel quale Anzj racconta ciò che sente, descrive la confusione che sta vivendo nel turbinio di cambiamenti che lo coinvolgono e che stanno definendo la sua personalità. Nonostante i sentimenti contrastanti, si mostra chiara la sua volontà di riprendere in mano la propria vita e separarsi da una dinamica che lo rende passivo.

Sperimentazione, continua ricerca melodica e commistione tra generi musicali diversi sono gli elementi che caratterizzano la musica e le produzioni di Anzj, rendendolo estremamente originale. Nel racconto del dualismo tra realtà empirica e dimensione onirica, l’artista vuole dar voce a ciò che accade intorno a lui, creando immaginari sempre nuovi e, allo stesso tempo, curando ogni aspetto della sua musica, dalla scrittura alla produzione, unendo la conoscenza degli strumenti agli studi accademici in Produzione Audio.