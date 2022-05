‘Tailor Made – Chi ha la stoffa?’, nuova avventura tv per Tommaso Zorzi

Dal 28 giugno arriva in esclusiva solo su discovery+ la prima edizione di Tailor Made – Chi ha la stoffa?, adattamento italiano di The Great British Sewing Bee che mette in sfida i dieci sarti amatoriali più talentuosi col sogno di trasformare la loro passione per il cucito in un mestiere. Padrone di casa sarà Tommaso Zorzi, affiancato da due eccellenze indiscusse del mondo della sartoria e della moda italiana, ovvero Elide Morelli e Cristina Tardito.

I dieci apprendisti, un melting pot di concorrenti creativi e con tante storie da raccontare, sono pronti a realizzare il sogno di una vita e a contendersi il titolo di Miglior Sarto di Tailor Made. Si sfideranno mettendo in gioco tutte le loro abilità creative e manuali: dovranno mostrare talento creativo, maestria esecutiva, conoscenza dei materiali e dell’haute couture italiana e internazionale, in una corsa contro il tempo per superare se stessi e vincere su tutti.

Il vincitore si aggiudicherà uno stage presso un’azienda leader della moda Socia di Altagamma, la Fondazione che riunisce le migliori imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa Italiana e dunque gli ambasciatori del nostro stile di vita.

A fare da sfondo alla prima edizione di Tailor Made – Chi ha la stoffa?, l’affascinante scenografia: il progetto scenografico nasce dall’idea di ricreare un grande laboratorio di sartoria, moderno, funzionale, ma allo stesso tempo elegante, caldo e vissuto. Ogni elemento architettonico è stato studiato per integrarsi completamente con la location, gli arredi studiati ad hoc per arredare, ma soprattutto per coinvolgere i concorrenti e farli sentire a loro agio in una postazione professionale, come in una vera sartoria.