Aka 7even in tour, ecco date e info sui concerti estivi: “Finalmente si parte”

In attesa del tour nei club, Aka 7even annuncia otto date estive che lo porteranno in giro per tutta l’Italia a cantare insieme ai suoi fan. “Finalmente si parte – commenta Aka 7even -, non vedo l’ora di potermi esibire live. Solo il pensiero di tante persone che cantano insieme a me mi rende veramente felice e orgoglioso. i preparativi sono agli sgoccioli, ci saranno ballerini, ci sarà una band e io stesso suonerò più strumenti.

Ci saranno anche effetti scenografici, con un mood da show americano. Dato che la musica per me è condivisione, per le prime date ho scelto come opening act artisti che provengono dall’esperienza del talent, perché l’idea di poter coronare il sogno di un ragazzo di esibirsi su un palco vero mi rende super felice. Sul palco con me ci saranno inoltre degli ospiti, artisti con cui avrei da sempre voluto collaborare.”

Questi gli appuntamenti indoor e outdoor, prodotti e distribuiti da VIVO Concerti:

3 GIUGNO – ATLANTICO – ROMA

opening Urano ospite BRIGA 5 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI sold out

opening Gabriele Esposito ospite LELE BLADE 6 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

opening Agon e Yoseba ospite LDA 9 GIUGNO – FABRIQUE – MILANO

9 LUGLIO – ALBATROSS – CASTELLANETA MARINA (TA)

live show con dj – ingresso gratuito 19 LUGLIO – RIO BO – GALLIPOLI (LE)

live show con dj – ingresso gratuito 5 AGOSTO – FORTEZZA DI MONT’ALFONSO – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

live show con band 9 AGOSTO – PIAZZA XX SETTEMBRE – CIVITANOVA MARCHE (MC)

live show con band – ingresso gratuito 11 AGOSTO – AREA EVENTI VALMONTONE OUTLET – VALMONTONE (RM)

live show con dj – ingresso gratuito 16 AGOSTO – CAMPO SPORTIVO “OSOLAI” – DORGALI (NU)

live show con dj – ingresso gratuito 17 AGOSTO – CASTELLO DI SANTA SEVERA – SANTA MARINELLA (RM)

live show con band 23 AGOSTO – FESTIVAL “60 ANNI DELLA COSTA SMERALDA” – PORTO CERVO (SS)

I biglietti per le date del 5 e del 17 agosto sono disponibili online su www.ticketone.it a partire dalle ore 12:00 di giovedì 26 maggio, e in tutti i punti vendita Ticketone a partire dalle ore 11.00 di martedì 31 maggio. Altre info su www.vivoconcerti.com e www.ticketone.it. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.