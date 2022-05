Michele Bravi: sold out il tour teatrale, dal 27 maggio il nuovo singolo ‘Zodiaco’

[CS] Michele Bravi, attualmente impegnato nel tour tutto sold out Live a Teatro, prodotto da Vivo Concerti, annuncia il suo nuovo singolo Zodiaco, fuori da venerdì 27 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio. “Il mondo astrologico, nella sua accezione più popolare, è uno spunto d’ironia e sarcasmo. Un’occasione per guardare oltre le nuvole e scoprirsi capaci di ridere”, racconta l’artista.

Zodiaco è un uptempo consapevolmente leggero capace di trasmettere all’ascoltatore il senso di spensieratezza caratteristico del periodo estivo già dalle prime note. L’artista utilizza l’immaginario dei segni zodiacali e delle costellazioni per raccontare un amore che non ha paura di vivere, anche senza il favore delle stelle.

Lunedì 23 maggio, Bravi si è esibito al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano e giovedì 26 maggio sarà al Teatro Celebrazioni di Bologna. La tournée primaverile si concluderà domenica 29 maggio all’Auditorium della Conciliazione di Roma.