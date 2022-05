Da Amici a Radio Subasio: Sissi protagonista di Subasio Music Club

Sissi, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Amici arriva a Subasio Music Club. Lunedì 30 maggio, a partire dalle 21:00, la cantante 23enne, che dalla provincia di Como si è guadagnata la finale del talent più famoso d’Italia e vinto il Premio della Critica, sarà ospite a Radio Subasio per interpretare i brani che l’hanno fatta conoscere, rigorosamente live.

L’appuntamento condotto da Manuel Saraca, trasmesso in simulcast in Fm, in streaming su radiosubasio.it e in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della radio, si svolgerà ancora senza pubblico in studio, ma 50 fan video-collegati potranno interagire con Sissi.

Sarà divertente conoscerla di più e percepire quanto è orgogliosa di concretizzare il suo sogno di bambina: fare la cantante come le grandi della musica internazionale, Amy Winehouse, su tutte, che porta tatuata sulla pelle insieme a tanti altri simboli.

Per far parte della rosa dei fortunati collegati da remoto, compilare il form pubblicato su www.radiosubasio.it entro il 25 maggio, indicando anche la domanda che si vuole porre a Sissi. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.