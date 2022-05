Battiti Live 2022, annunciate le date e le tappe del festival itinerante

Radio Norba Cornetto Battiti Live torna alla forma itinerante toccando alcune delle piazze della Puglia. Saranno, infatti, Bari, Gallipoli e Trani le tre città che ospiteranno le cinque tappe dello show che nel 2022 spegne ventun candeline.

“Siamo strafelici di tornare a riempire le piazze”, il commento del presidente di Radio Norba Marco Montrone pubblicato nella nota online. “Saremo per sempre grati alla città di Otranto che ha ospitato le ultime due edizioni, le più complicate, ma anche due delle più belle della nostra lunga storia: quest’anno ad Otranto ci saremo, in segno di ringraziamento, ma con una delle dieci esibizioni on the road”.

Alla conduzione, per il sesto anno consecutivo, la consolidata coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Anche in questa edizione Mariasole Pollio, attrice e webstar, avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.

Le date ufficiali

Queste le date ufficiali in diretta su Radio Norba e Tele Norba:

venerdì 17 e sabato 18 giugno da Bari

e da sabato 2 e domenica 3 luglio da Gallipoli

e da domenica 10 luglio il gran finale da Trani.

Le serate saranno poi trasmesse su Italia 1, in sei puntate nei mesi di luglio e agosto.