Ultimo, dal 25 maggio il nuovo singolo ‘Vieni nel mio cuore’ in attesa degli stadi

[CS] Esce mercoledì 25 maggio Vieni nel mio cuore, il nuovo singolo di Ultimo, che anticipa l’attesissimo tour negli stadi, in partenza il prossimo 5 giugno dallo Stadio Comunale di Bibione e che proseguirà per 14 date in giro per l’Italia.

Scritto e prodotto tra Roma e Los Angeles, durante la ripresa delle prove in vista della tournée, Vieni nel mio cuore è il brano con cui Ultimo ribadisce il suo legame indissolubile con i concerti. È un invito a raggiungerlo lì, negli stadi, dove si sente davvero vivo; un grido che, dal palco alle tribune, risuonerà per tutta la durata del suo primo tour negli stadi. Un’anteprima del brano è disponibile adesso, in esclusiva, sul profilo TikTok del cantautore.

Ultimo – reduce dalla collaborazione internazionale con Ed Sheeran, in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo 2step – si appresta a partire con il suo tour ULTIMO STADI 2022, per cui sono già stati venduti oltre 550.000 biglietti e che farà di lui l’artista italiano più giovane di sempre a intraprendere una tournée negli stadi.

Di seguito, il calendario completo:

5 giugno Bibione Stadio Comunale – DATA ZERO

11 e 12 giugno Firenze Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

17 giugno Ancona Stadio del Conero

22 giugno Torino Stadio Olimpico Grande Torino – SOLD OUT

25 e 26 giugno Napoli Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

30 giugno Modena Stadio Alberto Braglia – SOLD OUT

3 luglio Bari Stadio San Nicola

7 luglio Pescara Stadio Adriatico – SOLD OUT

11 e 12 luglio Catania Stadio Cibali

17 luglio Roma Circo Massimo – SOLD OUT

Circo Massimo – SOLD OUT 23 e 24 luglio Milano Stadio San Siro – SOLD OUT