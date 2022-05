‘No Stress (Dj Mix)’, il dj mix di Marco Mengoni su Apple Music

[CS] No Stress (DJ Mix), il DJ Mix realizzato da Marco Mengoni, è disponibile in esclusiva su Apple Music da lunedì 23 maggio. No Stress (DJ Mix) è una raccolta di 12 brani selezionati e mixati direttamente da Marco Mengoni, perfetta per far scatenare tutti sul dancefloor.

«In questo anno di “prime volte” aggiungo anche questa: firmo il mio primo DJ Mix!» commenta Marco Mengoni. «Ho creato un flusso musicale che raccogliesse brani da condividere con chi è già proiettato verso l’estate, che ha voglia di libertà e di prendersi i propri spazi. Un mix che ho costruito partendo da No Stress, dalle influenze che questo mio brano ha raccolto e mischiato e dalla leggerezza che spero trasmetta. Un DJ Mix nato pensando ai momenti di relax in cui stacchiamo la spina, dedicato a chi corre e a chi, invece, decide di rallentare; a chi vuole sentirsi libero ballando e a chi invece la musica la ascolta concentrato in cuffia muovendo la testa a ritmo. Un modo per augurare… buona musica a tutti!».

NO STRESS (DJ MIX)

No Stress – Marco Mengoni

Drive and Disconnect – Nao

Mi Fiderò (feat. Madame) – Marco Mengoni

Améthys – Teme Tan

Woñi – Blick Bassy

Moving On – Martha Da’Ro & Clap! Clap!

Time is the Enemy – Quantic

Batismo (feat. Riva) – Populous

When I Grow Up – Fever Ray

Love Came Down – Yebba

Ma Stasera – Marco Mengoni

Sacrifice – The Weeknd