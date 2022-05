LOVE MI: Fedez presenta il concerto solidale per TOG, in campo anche J-Ax

Il 28 giugno Piazza Duomo si riaccende per ospitare un concerto-evento che celebra il ritorno alla musica e alla vita nel segno della solidarietà. LOVE MI è, infatti, il festival organizzato da Fedez con la sua omonima Fondazione che unisce lo show live e l’impegno nei confronti della città, in particolare verso Together To Go Onlus (TOG) che si occupa di fornire cure riabilitative ai bambini colpiti da malattie neurologiche complesse.

“Questa iniziativa da una parte regala un concerto gratuito che permette a tutte le persone di poter fruire di un vero e proprio festival musicale e dall’altra partecipare collettivamente a un’iniziativa benefica per un progetto, il nuovo centro TOG, che sarà un fiore all’occhiello per la nostra città”, afferma Fedez. L’evento, presentato a Palazzo Reale, gode del patrocino del Comune di Milano, e segna anche il suggello della ritrovata intesa con J-Ax.

“Sono felice di poter dare il mio contributo ad una causa così importante a favore dei bambini affetti da patologie neurologiche molto complesse. Attraverso la musica del grande concerto che faremo a scopo benefico, la mia Milano, che ha sempre dimostrato di essere un’eccellenza in tutto, ci permette ancora una volta di essere migliori e di far parte di un bellissimo progetto a favore di chi ha bisogno. Il significato di quel giorno che vivremo insieme – dichiara J-Ax – non sarà solo fatto di canzonette ma di vivere con gioia quel palco nella speranza di regalare a questi bambini un futuro migliore”.

Tanti gli artisti che hanno già aderito al progetto LOVE MI e che saranno sul palco dalle ore 18 (in ordine alfabetico): Ariete, Beba, Cara, Dargen D’Amico, Fedez, Frada, Ghali, J-AX, Miles, MYDRAMA, M¥SS KETA, Nitro, Paky, PAULO, Rhove, Rosa Chemical, Rose Villain, Mara Sattei, Shiva, Tananai, Tedua. Ad aprire saranno gli emergenti mentre la chiusura sarà affidata a un’ora di live di Fedez e J-Ax

Il progetto LOVE MI a sostegno di TOG

I fondi saranno raccolti grazie al numero solidale attivo da giugno contribuiranno alla costruzione del nuovo Centro TOG Carlo De Benedetti in via Livigno angolo viale Jenner, concesso gratuitamente per trent’anni dal Comune di Milano alla Fondazione. La Onlus, realtà che Fedez ha sostenuto anche di recente donando parte del ricavato delle prevendite dell’album Disumano, dal 2011 è diventata un polo di riferimento per le disabilità che colpiscono bambini e ragazzi, una città delle fragilità in cui le famiglie avranno a disposizione gratuitamente i servizi di cui hanno bisogno: una presa in carico globale che comprende la riabilitazione, l’accompagnamento nel percorso scolastico, la preparazione alla vita professionale e indipendente dei loro figli.

“Siamo entusiasti di questa iniziativa e profondamente grati a Federico per l’impegno e l’affetto che ha dimostrato da quando ha deciso di sostenere la nostra causa. Avere al nostro fianco un artista così importante ci dà speranza e ci spinge a continuare con fiducia e passione a prenderci cura dei bambini più fragili”. Dichiara Antonia Madella Noja, segretario generale Fondazione TOG.

Per coloro che non potranno essere in Piazza Duomo il concerto sarà trasmesso dalle 19:00 in diretta su Italia 1, partner ufficiale, e in streaming su Mediaset Infinity. L’organizzazione di LOVE MI è curata da DOOM ENTERTAINMENT e la parte di produzione da VIVO CONCERTI. Il concerto è stato reso possibile anche grazie al sostegno degli sponsor: MARTINI, Yamamay e Carpisa.