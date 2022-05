La Rua, il nuovo singolo è ‘Sotto un treno’: “Uno spaccato di vita”

Venerdì 27 maggio segna il ritorno musicale dei La Rua che portano in radio e in digitale il nuovo singolo Sotto un treno (distribuito da Believe), con cui la band introduce il progetto che vede la supervisione artistica di Elisa Toffoli. Il brano anticipa anche due importantissimi appuntamenti live a Verona: il concerto al Green Village dell’Heroes Festival (domenica 29 maggio) e la partecipazione come opening act al live di Elisa il giorno successivo, lunedì 30 maggio, all’Arena di Verona.

Prodotto da Nacor Fischetti e Charlie Mariani, insieme a Elisa Toffoli, Sotto un treno è una ballata di matrice rock che segna un coraggioso taglio netto con il passato dei La Rua e si discosta da quella che era la natura NuFolk della band.

È sempre difficile gestire le emozioni negative che seguono la rottura di una relazione: la rabbia, la delusione, la frustrazione per non aver fatto di più. Tutto questo ci fa sentire come fossimo sotto un treno. “Il brano – commentano i La Rua – racconta uno spaccato della vita dell’artista e autore, Daniele Incicco, attraverso un sound essenziale e un linguaggio crudo e diretto”.