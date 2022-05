Noemi, l’estate live inizia a Buenos Aires DATE & INFO

Noemi è pronta a tornare live e lo fa con una straordinaria prima data oltreoceano, a Buenos Aires, il prossimo 4 giugno. L’artista inaugurerà questa lunga tornata di concerti nel prestigioso Teatro Coliseo, uno dei principali della capitale Argentina, sulla centrale plaza Libertad, nel barrio di Retiro, a breve distanza dalla celebre Avenida 9 de Julio. Dopo l’eccezionale appuntamento del 4 giugno, il viaggio live dell’artista proseguirà in Italia sui grandi palcoscenici estivi ma anche su quelli dei principali teatri, fino al prossimo autunno-inverno, in un calendario in continua evoluzione.

Noemi Live Outdoor 2022 e Live 2022 continuerà così fino a fine anno, portando la musica e la meravigliosa carica di una delle artista più apprezzate del panorama italiano in tutta la penisola. Nella nuova tournée, organizzata e prodotta da Friends and Partners, Noemi sarà accompagnata dalla sua band, tra le ultime hit e i suoi brani più amati. Prevendite aperte su ticketone.it e in tutti I punti vendita abituali.

Le prime date confermate dei due calendari sono:

Noemi Live Outdoor 2022

4 Giugno Buenos Aires – Teatro Coliseo

19 Giugno San Damiano D'asti (AT) – Festival La Barbera Incontra

25 Giugno Rami Di Ravarino (MO) – Piazza Roma

6 Luglio Città Di Castello (PG) – Festival Delle Nazioni

8 Luglio Comunanza (AB) – Centro Sportivo

22 Luglio Orvieto – Orvieto Sound Festival

24 Luglio San Vigilio Di Marebbe (BS)- Piz De Plaies

26 Luglio Lignano Sabbiadoro (UD) – Beach Arena

27 Luglio Peccioli (PI) – Anfiteatro Fonte Mazzola

16 Agosto Salemi (TP) – Piazza Alicia

19 Agosto Presicce (LE) – Festival I Colori Dell'olio

30 Settembre Sant'Angelo Di Gatteo (FC) – Palio Dei Barocci

Noemi Live 2022

5 Dicembre Napoli – Teatro Bellini

7 Dicembre Torino – Teatro Colosseo

13 Dicembre Bologna – Teatro Celebrazioni

14 Dicembre Firenze – Teatro Puccini

– Teatro Puccini 19 Dicembre Roma – Auditorium Parco Della Musica – Sala Sinopoli