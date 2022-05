Musicultura 2022, le serate finali il 24 e 25 giugno: ecco gli ospiti

La XXXIII edizione di Musicultura si avvia alla fase conclusiva, in programma dal 20 al 25 giugno a Macerata con le due serate finali di spettacolo – Sferisterio, 24 e 25 giugno – che vedranno sul palco anche grandi ospiti. Nella prima serata attesi Litfiba, Ditonellapiaga, DakhaBrakha, Violons Barbares e le esibizioni degli otto artisti vincitori del concorso. Il 25 giugno, invece, è volta di Manuel Agnelli, Silvana Estrada, Gianluca Grignani, Pilar, Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra.

Tutti i set saranno appositamente pensati per l’occasione, in linea con la formula di un festival che offre agli artisti ospiti un clima di libertà espressiva svincolato da logiche strettamente commerciali. “Ci piace che al festival il coinvolgimento dei più bravi e noti artisti italiani possa convivere non solo con le idee e le sensibilità dei giovani artisti in concorso, ma anche con proposte internazionali di assoluto valore ed ancora da noi poco conosciute. – Ha affermato il direttore artistico Ezio Nannipieri.

Dopo i due concerti di presentazione dei finalisti, trasmessi in diretta da Rai Radio 1, la radio ufficiale del festival, il 3 e 4 maggio scorso dal Teatro Persiani di Recanati, i brani degli artisti sono in queste settimane protagonisti sempre su Rai Radio 1 per la diffusione al grande pubblico.

Di seguito ricordiamo i nomi dei 18 finalisti della XXXIII Edizione di Musicultura:

caspio di Trieste

Emit di Lodi

iosonorama di Napoli

Isotta di Siena

Kamahatma di Trecate (NO)

Malvax di Modena

Cassandra Raffaele di Vittoria (RG)

Sandri di Cesena

Sara Loreni di Parma

Sofia Rollo di Lecce

Te quiero Euridice di Piacenza

THEMORBELLI di Alessandria

Valeria Sturba di Bologna

Valerio Lysander di Roma

Martina Vinci di Genova

Vito di Palermo

Y0 di Ravenna

Yosh Whale di Salerno

Spetterà al Comitato Artistico designare sei degli otto vincitori, i restanti due vincitori saranno indicati da Musicultura. Il vincitore assoluto sarà eletto il prossimo 25 giugno in base all’esito del voto del pubblico dello Sferisterio: a lui andranno i 20.000 euro del Premio Banca Macerata. Verranno inoltre assegnati la Targa della Critica Piero Cesanelli (€ 3.000), il Premio AFI (€ 3.000), il Premio per il miglior testo (€ 2.000) e il Premio (€ 10.000) per la realizzazione di un tour, con il sostegno di NuovoImaie.