The Leading Guy, il nuovo singolo è ‘La morte del pop’

Da venerdì 20 maggio è disponibile La morte del pop (Concerto Records / Believe Music), nuovo singolo di The Leading Guy che anticipa il primo progetto discografico interamente in italiano del cantautore bellunese. Rispetto al precedente Solo Musica, il brano in uscita ha un chiaro intento ironico, ben evidente fin dal titolo, e risulta più leggero, almeno nelle sonorità.

La morte del pop fa parte della colonna sonora di Notti in bianco, baci a colazione, il film diretto e interpretato da Francesco Mandelli, uscito nelle sale a ottobre 2021 e presentato in apertura della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Un brano scritto appositamente per la pellicola, diverso da tutto ciò a cui The Leading Guy ci ha abituato e che segue la linea ironica e leggera del film.

Ispirato da sempre dai più grandi cantautori italiani come Dalla, De André, Guccini, anche in questo nuovo brano The Leading Guy dimostra la sua straordinaria capacità di trasmettere i propri stati d’animo in modo diretto ed essenziale, di emozionarsi ed emozionare in maniera sincera.