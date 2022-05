Nina Zilli, esce il videoclip del singolo ‘Munsta’: “Colorato e leggero”

Da venerdì 20 maggio è disponibile su YouTube il video di Munsta, il singolo che segna l’atteso ritorno in musica di Nina Zilli, una delle artiste più energiche, interessanti e carismatiche della scena contemporanea italiana. Il brano, già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Capitol Records Italy (Universal Music Italy) ha inaugurato così in grande stile la primavera in musica di Nina in una veste completamente inedita e rinnovata frizzante e piena di colori.

Il videoclip del brano è interamente girato a Milano per la prima volta nella Casa di Toilet Paper una location unica e di incondizionata bellezza, coloratissima e di estremo fascino fabiesco in grado di catapultare subito l’ascoltatore della dimensione onirica di Munsta.

“Per realizzare questo video – dichiara Zilli- mi piaceva l’idea di rubare il respiro della vita della farfalla e farla mia, attraverso un piano sequenza che ci ha permesso di descrivere simbolicamente le 24h di una farfalla. dal suo risveglio, quando si schiude dal bozzolo per prepararsi alla vita, sino al tramonto. Grazie all’incredibile location a disposizione e al finto piano sequenza, siamo riusciti a ricreare 4 favolosi mondi, divertendoci ad immaginare lo spirito con cui la farfalla affronta in suo viaggio. Colorato e leggero, mutevole ed effimero”.