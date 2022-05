Laura Pausini si racconta nel podcast di Mariella Milani: “Gli abiti sono come la musica”

Laura Pausini si racconta a Mariella Milani nella nuova puntata di Pronto Mariella, serie podcast in dieci puntate ideata e prodotta da DR PODCAST AUDIO FACTORY LTD, seconda stagione di FASHION CONFIDENTIAL, in vetta per settimane su Spotify e sulle principali piattaforme di podcasting.

Cos’è per te la moda e come vorresti essere percepita da quello che indossi? “La moda per me è importante, ma non mi piace tutto e non mi piaccio con tutto. Da sempre vorrei essere percepita da quello che indosso: gli abiti sono come la musica, trasmettono un messaggio. Ho sempre concepito un abito come fosse la continuazione della mia voce: metto dei vestiti che mi piacciono e che rappresentano la mia musica in quel determinato momento. L’abito non deve mai nascondere il motivo per cui io sono su quel palco, a volte ho bisogno di sentirmi quasi trasparente perché deve essere la mia voce a dare il messaggio” afferma Laura Pausini nel podcast.

Scegliere uno stilista o uno stylist: razionalità o istinto? “La scelta è sempre guidata dall’istinto e dall’empatia che sento verso la persona che mi segue. Non mi faccio molto guidare e non sono sempre propensa a seguire chi mi dice cosa devo mettermi o come tenere i capelli, perché non voglio “farmi cambiare”. Io, piuttosto, chiedo sempre ai miei stylist “come mi vedresti?” e mi guidano con suggerimenti e ricerche legate ai colori, ai modelli e sempre in virtù di come uno stile si adatti a quello che sto cantando in quel momento” dichiara la Pausini a Mariella Milani, facendo anche un piccolo spoiler sul look che immagina per il suo prossimo disco.

La serie podcast Pronto Mariella si compone di dieci telefonate che vedono a un capo del filo Mariella Milano e dall’altro stilisti acclamati, designer di moda sulla cresta dell’onda, stylist, artisti del momento e grandi personaggi della musica e dello spettacolo. Loro chiamano, Mariella risponde e si mette all’ascolto e confronto di visioni, riflessioni, opinioni e testimonianze che parlano di moda e di quello che le orbita attorno, figlio di un tempo mutevole, affascinante e spesso spregiudicato, e che sempre più ci rappresenta.

“Scoprire l’essenza e la personalità di chi è dall’altra parte del filo: con questo obiettivo ho cercato dieci protagonisti del mondo della moda e dello spettacolo che avessero un punto di vista interessante e la voglia di raccontarlo a chi ascolta. Personalità molto diverse fra loro ma con un comune denominatore: il coraggio di lasciarsi andare e il desiderio di rompere vecchie regole e consuetudini. Più che interviste, chiacchierate intime, ironiche e sincere che si sono trasformate in un affresco sull’oggi, fra paure e ansie, speranze e rivoluzioni. Se la televisione punta sulla forza delle immagini e i social sulla velocità della condivisione, penso che il podcasting sia uno strumento che, forse più di ogni altro, può mettere in luce le sfumature dell’anima e far entrare chi ascolta nella sfera privata, personale e affascinante di chi è dietro il microfono… dal potere dell’immagine a quello della parola!” afferma Mariella Milani.

La puntata Piacere di conoscerti dedicata a Laura Pausini è on air.