Pinguini Tattici Nucleari, dal 27 maggio il nuovo singolo ‘Giovani Wannabe’

Da venerdì 27 maggio i Pinguini Tattici Nucleari tornano in radio e digitale con il brano Giovani Wannabe (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). “Il nostro nuovo singolo si chiama Giovani wannabe, e il titolo contiene un binomio di parole per noi molto importanti. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla “fame”. Il giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo.

Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese. Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano”, spiega Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari. “Generalmente wannabe ha un’accezione negativa ma, nel nostro caso, vogliamo attuare una riappropriazione culturale e dargli una connotazione positiva, perché in un mondo che non trova posto per noi, non ci resta che essere dei wannabe e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca.“

“Le autostrade ci sono sempre state care: sono non luoghi che acquistano il significato e il valore della gente che ci passa, ci lavora e ci spende ore e giorni. Proprio perché la vita del musicista è vissuta sì sul palco ma soprattutto in strada, on the road, questa canzone sa anche un po’ di live… il che è perfetto, visto che torneremo finalmente sul palco!”

La band si prepara anche a tornare live con il DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR.

CALENDARIO INDOOR

14 giugno 2022 | Conegliano (TV) @ Zoppas Arena (recupero data 19/02/2022) – SOLD OUT

16 giugno 2022 | Padova @ Kioene Arena (recupero data 12/03/2022) – SOLD OUT

17 giugno 2022 | Montichiari (BS) @ PalaGeorge (recupero data 11/03/2022) – SOLD OUT

19 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 14/03/2022) – SOLD OUT

20 giugno 2022 | Firenze @ Nelson Mandela Forum (recupero data 15/03/2022) – SOLD OUT

22 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 08/03/2022) – SOLD OUT

23 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport (recupero data 09/03/2022) – SOLD OUT

25 giugno 2022 | Eboli (SA) @ Palasele (recupero data 05/03/2022) – SOLD OUT

27 giugno 2022 | Torino @ Pala Alpitour (recupero data 26/02/2022) – SOLD OUT

30 giugno 2022 | Casalecchio di Reno (BO) @Unipol Arena (recupero del 28/02/2022) – SOLD OUT

2 luglio 2022 | Ancona @ PalaPrometeo (recupero data 03/03/2022) – SOLD OUT

4 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 21/02/2022) – SOLD OUT

6 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 23/02/2022) – SOLD OUT

7 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum (recupero data 24/02/2022) – SOLD OUT

CALENDARIO OUTDOOR

9 luglio 2022 | Parma @ Parma Cittàdella musica c/o Parco Ducale – NUOVA DATA

10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival c/o Piazza Medford – NUOVA DATA

14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena c/o Piazza XV Marzo – NUOVA DATA

16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music c/o Villa Bellini – NUOVA DATA

22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music c/o Arena Estiva Fiera – NUOVA DATA

24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest c/o Parco della Pace – NUOVA DATA

26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival c/o Arena del Mare – NUOVA DATA

29 luglio 2022 | Francavilla Al Mare (CH) @Shock Wave Festival – Lungomare Tosti –NUOVA DATA

31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera c/o Cava del Sole – NUOVA DATA

8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona (EVENTO SPECIALE) – NUOVA DATA

13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena Regina – NUOVA DATA