Drama, dal 20 maggio il nuovo singolo ‘L.A.’: “Grido il desiderio di cambiare vita”

Da venerdì 20 maggio è disponibile L.A. (Etichetta Hokuto Empire – Distribuzione Sony Music Italy / Columbia Records), il nuovo singolo di Drama. L’artista torna con un accattivante e radiofonico brano pop rock, dalle influenze urban e punk, caratterizzato dall’energia esplosiva e dal timbro vocale graffiante.

«‘L.A.’, acronimo di “Los Angeles”, è il titolo del mio nuovo singolo – racconta Drama – È un brano in cui grido al mondo il mio desiderio di voler cambiare vita. Questo pezzo è stato scritto circa un anno fa, in un giorno in cui probabilmente sognavo una casa a Los Angeles, in mezzo alle palme e sentivo la necessità di distaccarmi da qualsiasi pensiero negativo che mi tormentasse in quel periodo.

Le sonorità del brano riprendono le vibes del punk californiano; ci sono molte influenze punk rock avvolte da una patina pop moderna. In copertina porto, con aria svogliata, una capretta a passeggio con un collare borchiato. Metto le chitarre nei pezzi da ancora prima che nascessi… Volevo solo ricordare chi fosse il “GOAT” (Greatest of All Time) a fare questo genere. Ci tenevo inoltre a sottolineare il mio ideale di libertà d’espressione, cioè la volontà di fare ciò che voglio senza pormi alcun limite. Quello che faccio è arte e l’arte non ha barriere e non va necessariamente giustificata, quindi se voglio mettere una capra in copertina lo faccio».