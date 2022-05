Nane’, il nuovo singolo è ‘L’amore su Tinder’ prodotto da Big Fish

Da venerdì 13 maggio è disponibile L’amore su Tinder (distribuito da ADA Music Italy), singolo della giovane artista della scena pop italiana Nane’. La traccia racconta l’amore new generation con tutti i suoi pregi, ma anche i suoi difetti. Si tratta di una canzone che descrive lo stato mentale che si ha alla fine di una relazione. Come fa intuire il titolo, sullo sfondo c’è l’idea moderna di amore “fast food”, quello trovato attraverso le app di incontri, in cui la protagonista però non si ritrova e cerca pertanto di combattere contro i sensi di colpa e la nostalgia che la persona amata le causa.

L’amore su Tinder si avvale della collaborazione di Big Fish, produttore multiplatino con cui la giovane artista ha già collaborato per la realizzazione di “Specchi Sporchi”, brano che ha anticipato di poche settimane l’uscita del nuovo singolo. La traccia ha un sound pop ed estremamente personale, che rende l’identità artistica di Nane’ riconoscibile e attuale.

L’artista

Carola Fabiano, in arte Nane’, è una cantante e musicista di Torino. La giovane, classe ’02, si avvicina al canto sin dalla tenera età e approccia appena possibile la scrittura e l’interpretazione, per riuscire a comunicare al meglio le sue emozioni tramite la musica. Battezza il mondo discografico nel 2019 con delle primissime pubblicazioni pop, ma è nel 2022 che trova finalmente casa, con lavori più maturi e consapevoli, insieme al produttore multiplatino Big Fish.