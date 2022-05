Elettra Lamborghini e i PanPers conducono ‘ONLY FUN – Comico Show’

[CS] Al via dal 19 maggio alle 21.25 su NOVE e disponibile in anteprima su discovery+ ONLY FUN – Comico Show, con i più importanti nomi della comicità riuniti finalmente su un palco per un grande ritorno al live, dallo storico Teatro Galleria di Legnano, capitanati da Elettra Lamborghini e I PanPers. Settanta serratissimi minuti per cinque puntate dedicate alla risata e alla leggerezza, in un continuo circuito tra palco e backstage e con un ritmo unico.

Stand up, monologhi, cavalli di battaglia e personaggi esilaranti: il tutto con grande spazio all’improvvisazione e ad un linguaggio poco scritto, per lasciare il campo al reale divertimento dei protagonisti sul palco. In scena, un cast solido e amato dal pubblico: Maurizio Battista, Alessandro Bianchi, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Francesco Cicchella, Raul Cremona, Alberto Farina, Barbara Foria, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano, Valentina Persia, Pino e gli Anticorpi, gli Oblivion, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis.

ONLY FUN – Comico Show (5X65) è un programma prodotto da Colorado Film per Discovery Italia: il capoprogetto Luciano Federico con Alessio Parenti, Daniele Ceva, Ugo Ripamonti e Francesca Gaudenzi. La regia è affidata a Marco Beltrami. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. La puntata è disponibile in streaming su discovery+. Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).