Da Amici 21 a Radio Subasio: LDA a Subasio Music Club, come partecipare

LDA arriva a Subasio Music Club: lunedì 23 maggio alle 21:00 negli studi di Radio Subasio dilagherà la sua freschezza, ma soprattutto tanta musica. Dell’album di esordio, LDA, che vede anche la collaborazione di alcuni importanti producer, come ZEF, Michele Canova e D. Whale, ha detto “rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo stupendi”.

Entrato fra i primi nella fucina di talenti più famosa d’Italia, LDA ha fatto centro nel cuore dei più per la scrittura creativa e l’apporto delle barre in aggiunta ai testi delle canzoni originali, collezionando record di stream, disco d’oro, disco di platino e tantissimi follower sui social. All’indomani dello stop del suo percorso nel talent, per il cantante è arrivato un contratto con una delle più importanti etichette discografiche italiane, la Sony Music Italy, e il primo instore-tour.

Ansia comprensibile ma assurda, stanno arrivando in tanti … come sarà a Subasio Music Club! Il programma verrà trasmesso in simulcast in FM ed in streaming su radiosubasio.it mentre la visione sarà assicurata dalla diretta Facebook Live sulla pagina di Radio Subasio.

Oltre agli ascoltatori via etere, infatti, 50 fan video-collegati potranno avere la possibilità di interagire con LDA e fare anche domande, al pari del conduttore Davide Berton. Sarà intrigante conoscere meglio un 19enne che, pur essendo consapevole dell’importanza del cognome che porta (il papà è Gigi D’Alessio – ndr), si è affermato con un’identità riconoscibile, LDA e una musica personalissima, capace di vestire di nuovo la tradizione nella quale, comunque, si riconosce.

Per far parte della rosa dei fortunati collegati da remoto, compilare il form pubblicato su www.radiosubasio.it entro il 19 maggio, indicando anche la domanda che si vuole porre a LDA. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.