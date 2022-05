A Faenza una maratona musicale a sostegno della ricostruzione del Teatro di Mariupol

[CS] Domenica 29 maggio presso La Birreria di Faenza si terrà una maratona musicale (che anticipa la prossima edizione del Mei che si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre a Faenza) per una raccolta fondi a favore della Caritas di Faenza per i profughi e per la ricostruzione del Teatro di Mariupol distrutto dalle bombe. “Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti che compie quest’anno i 25 di attività con il marchio MEI (1997-2022) è da sempre in prima fila con il suo circuito di musicisti indipendenti ed emergenti nella battaglie sociali, civili e culturali ed è oggi ancora di più in prima fila per chiedere la Pace e raccogliere i fondi per i Profughi di Guerra che sono in uno stato gravissimo” dichiara Giordano Sangiorgi, patron del MEI

“D’altronde siamo stati in prima fila con le nostre canzoni nella battaglie per la scarcerazione di Patrick Zaki, per celebrare la Guerra di Liberazione il 25 aprile, per combattere la Mafia con le armi della Musica e per tante altre battaglie culturali sociali e civili e, ultimo ma non ultimo, per oltre due anni per essere stati al fianco ogni giorno con le imprese, gli artisti e i lavoratori delle piccole realtà musicali, tra i più dimenticati del settore, un impegno che proseguirà e che ci ha sempre contraddistinto come piattaforma di lancio dei nuovi artisti indipendenti ed emergenti”.

Tra i protagonisti sul palco, i faentini EasyPop e il cantante ucraino ora profugo in Italia Lyubomir Zgurskyy. Terra di Libertà (“Земля свободы”), il nuovo singolo degli EasyPop in radio dal 1° aprile, è un inno alla pace universale, dedicato in particolar modo a un popolo, quello Ucraino, che ha sofferto molto e continua a soffrire: la carestia dell’Holodomor, la contaminazione radioattiva che ammala e uccide, il conflitto scoppiato nel 2014 nel Donbass, e ora, questa abominevole follia. Una guerra che ha già portato via centinaia di vite innocenti e distrutto villaggi e città.

Ora il cantautore faentino e fondatore degli EasyPop Gianluca Fiorentini è al lavoro per una nuova versione in lingua ucraina.

La giornata di domenica 29 maggio è un’anteprima del MEI 25 e hanno già aderito, oltre agli EasyPop e a Lyubomir Zgurskyy, le band dei Memorabilia, Siriana, SAD, La Malcostume, Arancia Meccanica e Cerchi Sonori, i giovani cantautori Florilegio, Sonogiove, Rosso Malpelo, il cantante Deco & il chitarrista Jacopo Guerra insieme, i cantanti Ruggero Ricci, Gloriadaicapellibiondi e Merysse, i cantautori Francesco Chiari, Claudio Toschi, Gabriele Andrini e Giorgia Montevecchi, la bellissima voce di Sara Calamelli e la crew dei dj Bodam Project Dj a chiusura serata. Inoltre hanno aderito Ottavia Sisti, Alexian Santino Spinelli, Giulia Mei, Pape Gurioli e Federica Balucani e tantissimi altri artisti.

Per chi vuole aderire per suonare, esibirsi, intervenire con letture e altre arti performative può scrivere a: segreteria@materialimusicali.it , sono attive sempre alla stessa mail anche le adesioni di tutte quelle associazioni che volessero aderire e intervenire. Il programma è in corso di aggiornamento.