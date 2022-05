Vegas Jones e Nika Paris insieme nel singolo ‘Amnésie’ prodotto da ROOM9

Da venerdì 13 maggio è disponibile Amnésie, il nuovo singolo di Vegas Jones feat. Nika Paris (prod. ROOM9). Il brano racconta con malinconia una storia d’amore finita, che ha lasciato il protagonista con l’amaro in bocca e ancora tanti punti in sospeso da chiarire, senza nemmeno potersi aggrappare a dei ricordi felici. Un brano che scorre tutto d’un fiato, in cui le rime di Vegas Jones si rincorrono e si intrecciano alla voce dolce e raffinata di Nika Paris, che canta in un poetico francese.

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di Due Spicci, Matteo Privitera torna con un nuovo brano e anche questa volta si conferma uno degli artisti della nuova generazione hip hop che meglio coniugano la tecnica tipica del rap a uno storytelling unico e riconoscibile.