gIANMARIA, estate in tour: ecco le nuove date live

gIANMARIA, attualmente impegnato nel Fallirò Tour,. ha annunciato le date del Fallirò Summer Tour, prima tournée estiva del giovane talento, prodotta e distribuita da Vivo Concerti. Classe 2002, gIANMARIA nasce e cresce nella città di Vicenza, dove fin da giovanissimo inizia a comporre e registrare brani. Cresce con il cantautorato e si appassiona da giovanissimo all’hip hop italiano e internazionale.

L’artista si è distinto nel suo percorso a X Factor 2021 già nelle prime fasi di selezione del programma colpendo ed emozionando i giudici con i suoi inediti I suicidi e Senza Saliva i quali sono contenuti in Fallirò, l’EP di debutto dell’artista, uscito per Epic/Sony Music venerdì 14 gennaio. Di seguito le date estive (in aggiornamento):

venerdì 27 maggio 2022 Milano MI AMI

MI AMI mercoledì 6 luglio 2022 Brescia Arena Campo Marte

Arena Campo Marte venerdì 8 luglio 2022 Ferrara Summer Vibez

Summer Vibez sabato 9 luglio 2022 Alba (CN) Collisioni Festival

Collisioni Festival domenica 17 luglio 2022 L’Aquila Pinewood Festival

Pinewood Festival venerdì 5 agosto 2022 Santa Marinella (RM) Castello di Santa Severa

Castello di Santa Severa venerdì 12 agosto 2022 Le Castella (KR) Le Castella Music Fest

Le Castella Music Fest giovedì 8 settembre 2022 Torino Ritmika Festival

I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com, ad eccezione della data di Santa Marinella, la cui vendita andrà online a partire da lunedì 16 maggio alle ore 14.00 e nei punti vendita autorizzati da sabato 20 maggio alle ore 10.00.