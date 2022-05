Mahmood e Blanco, il remix di ‘Brividi’ è firmato dai Meduza

Sono i Meduza a firmare il remix ufficiale di Brividi, brano con cui Mahmood e Blanco rappresentano l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino. Disponibile sulle piattaforme digitali da venerdì 13 maggio, il brano è un ulteriore conferma del momento d’oro che i tre producer nominati ai Grammy stanno vivendo.

Dopo aver calcato il palco dell’Ariston in qualità di super ospiti nella stessa edizione che ha visto vincere il duo, Mahmood e Blanco sono i primi artisti italiani per cui Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vital hanno realizzato un remix esclusivo, ultimato negli studi di New York ma pensato già nella settimana sanremese, dov’è nata l’amicizia che li lega. Miscelando sapientemente le liriche intense dei due artisti con le sonorità innovative e travolgenti in pieno stile Meduza, il risultato è un concentrato di intensità, una hit al primo ascolto.

Il remix di Brividi si aggiunge alla corposa lista di brani che hanno fatto ballare ogni angolo del pianeta, facendo collezionare ai producer numeri da capogiro. Intanto, oltreoceano continua la corsa dei Meduza, freschi del sold out a New York per la prima data in world premiere di ODIZZEA – Live in Concert.