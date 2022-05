AirPlay Radio: Harry Styles è il più trasmesso, Marco Mengoni più alta new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 19.2022 (dal 6 al 12 maggio 2022) che vede As It Was di Harry Styles guadagnare la prima posizione (+1) lasciandosi alle spalle Propaganda di Fabri Fibra feat. Colapesce Dimartino (+1) e Bagno a mezzanotte di Elodie (terza, -2). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione c’è Fortuna di Ghali (+1) che precede About Damn Time di Lizzo (quinto posto, +3), I Love You Baby di Jovanotti & Sixpm (sesto posto, -2) e L’eccezione di Madame (settimo posto, +5). Completano la Top Ten 5 Gocce di Irama feat. Rkomi (ottavo posto, -2), Clap Your Hands di Kungs (nono posto, +1) e Bones degli Imagine Dragons (decimo posto, +3).

Le tre più alte nuove entrate sono: No Stress di Marco Mengoni (posizione 14), Litoranea di Elisa con Matilde De Angelis (posizione 16) e 2step di Ed Sheeran ft. Ultimo (posizione 23). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].