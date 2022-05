Il Volo, ‘You Are My Everything (Grande Amore)’ è il nuovo brano in digitale

Alla vigilia del ritorno sul palco dell’Eurovision Song Contest, Il Volo pubblica in digitale You Are My Everything (Grande Amore), nuova versione del grande successo con cui il trio fu all’ESC nel 2015. Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit Grande Amore. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo. Un singolo in crescendo che si apre nel ritornello con una nuova energia rock!

Il 15 maggio, poi, Il Volo riprende il tour mondiale Il Volo sings Morricone and more partendo da Barcellona, con date nelle principali città europee e negli Stati Uniti. Qui le date aggiornate. In Italia, invece, le prime date del tour Il Volo live in concert saranno il 3 e 4 giugno all’Arena di Verona a cui seguiranno appuntamenti in tutto lo stivale (qui il calendario, ibiglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti).