Brugnano + Nazo, in digitale l’EP ‘Contrasti’: “Stili, percorsi e contaminazioni”

È in digitale Contrasti (Smilaxpublishing), EP dei fratelli Brugnano (Gianluca e Antonio, tra i vincitori di Musicultura 2021) insieme al producer e dj Valerio Nazo. Sette i brani in tracklist – tra questi il feat. di Carl Brave in Scintille e quello di ‘Ntò in Mal di te, singolo in rotazione radiofonica – nati dalla combustione di tre visioni artistiche e musicali differenti unite dalla scrittura cantautorale e dalla musica suonata. Tutte le tracce sono state scritte, prodotte e registrate dai fratelli Brugnano e Valerio Nazo. Mix e master a cura di Valerio Nazo e Gianni “Blob” Roma.

«Il contrasto genera sempre in qualche modo evoluzione – affermano i fratelli Brugnano – Questo disco infatti rappresenta per noi un momento di evoluzione molto importante: il nostro esordio. L’unione dei diversi stili e dei diversi percorsi che tutti e tre abbiamo attraverso, momenti che ci hanno guidati lungo questa strada del tutto nuova. Il titolo “contrasti” ci è sembrato il più giusto dal momento che l’album risente tantissimo di molte contaminazioni musicali, ma anche dei mille contrasti interiori con cui ognuno combatte».

Questa la tracklist di Contrasti:

Sbagliare Scintille feat. Carl Brave Milano Più pazza di me Festa d’Addio Mal di te feat. ‘Ntò Pioveva