Boro Boro, esce il singolo ‘El Amor’ con VillaBanks e Fred De Palma

Si intitola El Amor il nuovo singolo di Boro Boro con VillaBanks e Fred De Palma, disponibile da venerdì 13 maggio su tutte le principali piattaforme digitali per Virgin Records/Universal Music. Il brano, prodotto da JVLI, Finesse e Linch e immerso in beat e strumentali dalla forte impronta urban latin, conferma la capacità dell’artista torinese nel proporre la sua personale contaminazione tra rap e raggaeton, cantato nel nuovo brano in spagnolo e italiano.

Ad accompagnarlo in questa ballad le strofe di VillaBanks e Fred De Palma, con una traccia che consolida la loro grande intesa musicale: le voci dei tre artisti si mescolano insieme dimostrando un’ulteriore sfaccettatura del loro particolare stile.

Autore di incredibili successi come Lento e Nena, hit che hanno totalizzato decine di milioni di stream e view sulle piattaforme, Boro Boro ha impresso negli ultimi anni il proprio marchio nella scena urban nazionale affermandosi tra i più interessanti interpreti delle sonorità del reggaeton e della latin trap in Italia.