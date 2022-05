Il Tre annuncia le estive di Ali Black Tour, ecco info e biglietti

Dopo il successo dell’album d’esordio Ali, certificato Platino, e nel pieno della sua tournée nei club italiani con Ali live tour, Il Tre annuncia la tournée estiva ALI BLACK TOUR, in partenza il 6 luglio. L’ultimo singolo uscito il 15 aprile Guess Who’s Back è un banger rap duro e puro, dove Il Tre mette in vetrina tutte le sue capacità tecniche e l’attitudine da rapper che non si preoccupa di essere politically correct.

Di seguito il calendario live dell’artista per l’estate 2022:

Mercoledì 06 luglio BRESCIA Arena Campo Marte

Arena Campo Marte Lunedì 11 luglio PRATO Pecci Summer Live

Pecci Summer Live Sabato 16 luglio L’AQUILA Pinewood Festival

Pinewood Festival Domenica 24 luglio ROMA Rock in Roma

Rock in Roma Martedì 02 agosto Todi (PG) Umbria Music Festival

Umbria Music Festival Lunedì 08 agosto LECCE Oversound Festival

Oversound Festival Venerdì 12 agosto Le Castella (KR) Le Castella Music Fest

Le Castella Music Fest Giovedì 08 settembre Moncalieri (TO) Ritmika

Ritmika Sabato 10 settembre MILANO Circolo Magnolia

I biglietti per le date annunciate oggi sono disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 10 maggio alle ore 14.00 e nei punti vendita da domenica 15 maggio alle ore 14.00.