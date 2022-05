Matteo Bocelli, il nuovo singolo ‘Tempo’ nello spot Fiat

[CS] FIAT sceglie Matteo Bocelli che torna in radio e su tutte le piattaforme digitali, dal 6 maggio, con Tempo, brano inedito scelto dalla casa automobilistica per la campagna pubblicitaria Europa/Regno Unito della nuova Fiat Nuova 500 La Prima By Bocelli. La canzone, destinata così a risuonare per tutta l’estate in tutta Europa, è stata registrata in due versioni, inglese e spagnolo, con una parte di testo in italiano.

Urban pop e ritmo caratterizzano il tappeto sonoro del brano, che trasmette subito quell’energia contagiosa della stagione estiva, perfetta colonna sonora delle vacanze. E proprio su questa immagine si basa il videoclip diretto da William9. Partendo dal meraviglioso scenario del Teatro del Silenzio, il video ripercorre un viaggio spensierato e travolgente di Matteo ed i suoi amici che, in auto con il finestrino abbassato, attraversano le campagne Toscane.

Come per gli altri inediti di Matteo Bocelli (Solo, Close, Dimmi, Until she’s gone in duetto con Sebastián Yatra), firme d’eccezione hanno lavorato alla realizzazione anche di questa traccia. Prodotto da Ido Zmishlany (Justin Bieber, Shawn Mendes, Imagine Dragons), il brano è stato scritto da Matteo Bocelli con Zmishlany, Nolan Sipe e Max Wolfgang. La canzone è tratta dal suo album di debutto, che uscirà nel 2023 su Capitol Records.