Claudym, l’EP di debutto è ‘Un-Popular’ tra emotività ed energia

È disponibile da venerdì 6 maggio Un-Popular (Island Records), l’EP d’esordio della poliedrica cantautrice Claudym, accompagnato in radio dalla release della focus track Sad Love. Gioia, rabbia, disillusione, incertezza e speranza sono solo alcuni degli ingredienti del progetto, biglietto da visita di Claudym, che, dopo aver regalato svariati singoli con cui si è imposta come una delle portavoce del nuovo pop underground, esordisce con un progetto discografico poliedrico ed eterogeneo esattamente come lei.

All’interno dell’EP si ritrovano tutte le peculiarità della musica della cantautrice, sia dal punto di vista del sound che delle tematiche affrontate. Un-Popular è lo sfogo di una giovane donna piena di sogni, un’outsider che ha trovato nella musica il suo habitat naturale. A fare da apripista all’EP è stato Come, pubblicato a febbraio, brano che racconta la vulnerabilità dell’artista, a cui ora segue Sad Love in cui emerge un altro lato “infelice” dell’amore, quello delle dipendenze e dei costanti tira e molla.

Tracklist

Come Sad Love Facile A/B feat. Sethu Razzi Arpia Inferno e Fiamme (cover del brano dei Verdena); Apatia

Claudym calcherà il palco del Mi Ami 2022, sabato 28 maggio al Circolo Magnolia, regalando al pubblico un’esibizione densa di emotività.