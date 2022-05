Emeli Sandé, disponibile il nuovo album di inediti ‘Let’s Say For Instance’

La cantautrice britannica Emeli Sandé pubblica il nuovo album di inediti Let’s Say For Instance, prima uscita su un’etichetta indipendente Chrysalis Records. Il disco segna, dopo un decennio passato tra palchi e radio, una nuova era del grande talento di Emeli.

Sfruttando al massimo il suo home-studio durante il periodo di lockdown, Let’s say for instance vede Emeli esplorare un nuovo territorio musicale attraverso suoni caratterizzati da sfumature di musica classica, disco, nostalgico R&B e altro ancora. Tematicamente parlando, l’ispirazione per l’album ha assunto molte forme: dall’innamorarsi perdutamente in July 25th e September 8th, all’incoraggiamento per una maggiore fiducia in se stessi in Yes You Can, descrivendo il testo come The light at the end of the tunnel, scavando più a fondo oltre la rappresentazione spesso semplificata della salute mentale e della depressione, fino a Another One, che ha come argomento l’uguaglianza razziale.

Emeli ha aggiunto sul disco: “Per essere nello spazio in cui mi trovo ora, non avrei potuto avere fretta. Certo, tre anni fa mi sarebbe piaciuto essere qui; innamorata, facendo la musica che amo. Ma non puoi farlo finché non sei pronto tu, il mondo e le circostanze.

Let’s say for instance è un inno alla resilienza, alla rinascita e al rinnovamento. Anche se sto esplorando nuove sonorità, credo che la mia firma lirica e melodica si farà ancora sentire, soprattutto da coloro che mi hanno seguito da vicino in tutti questi anni. Spero che la libertà che ho trovato nel mio spirito e nella mia voce venga ascoltata e condivisa attraverso questo album.”.

La tracklist:

Family Look What You’ve Done (with Jaykae) July 25th Oxygen Summer My Pleasure There Isn’t Much September 8th Look In Your Eyes Ready To Love Wait For Me Another One Yes You Can Brighter Days Superhuman World Go Round

Per celebrare l’uscita di Let’s Say For Instance, Emeli sarà protagonista di un tour nel Regno Unito e in Europa a maggio e giugno 2022. Il tour vedrà Emeli esibirsi sia con la band al completo, sia in selezionate date di spettacoli di pianoforte solista. Il tour partirà il 16 maggio a Glasgow, prima di attraversare Leeds, Birmingham, Manchester, Londra e l’Europa con la tappa italiana di venerdì 3 giugno in Santeria Toscana a Milano. Biglietti in vendita su: www.livenation.co.uk