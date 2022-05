‘Cocciante canta Cocciante’, le date estive del tour 2022 INFO & BIGLIETTI

Riccardo Cocciante torna sui palchi italiani con pochi, esclusivi concerti nei luoghi più belli della storia e dell’architettura del nostro Paese. Il grande autore, interprete e compositore si esibirà dal vivo accompagnato da alcuni tra i più grandi musicisti della scena musicale italiana con l’Orchestra sinfonica Saverio Mercadante diretta dal Maestro Leonardo de Amicis.

Cocciante canta Cocciante, questo il titolo di una serie di grandissimi concerti, che dal 19 luglio al 6 agosto accompagneranno in un vero e proprio viaggio nella bellezza, in cui le note di canzoni indimenticabili risuoneranno in luoghi suggestivi del Bel Paese, dalla Piazza degli Scacchi di Marostica ai Sassi di Matera.

Di seguito le date in calendario.

6 agosto OSTUNI (BR) Foro Boario ore 21.30 / Prevendite su Ticketone